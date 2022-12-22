Сборная России по футболу упала в рейтинге ФИФА на 37 место
В обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России упала с 33 на 37-е место. Эти данные опубликованы на сайте федерации.
Российская команда расположилась между сборными Венгрии и Чехии, потеряв почти пять рейтинговых очков. Первое, второе и третье места заняли Бразилия, Аргентина и Франция.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
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