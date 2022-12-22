Сальдо пообещал вернуться в Херсон за орденами и медалями отца-фронтовика

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал вернуться в Херсон. По его словам, в городе у него осталось ещё много "нерешённых задач".

Сальдо пообещал вернуться в Херсон. Видео © LIFE

"Я не забрал, к сожалению, атласную подушечку с орденами и медалями отца-фронтовика. Я за ней вернусь!" — сказал Сальдо в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что сейчас украинские националистические подразделения совместно с бойцами ВСУ проводят чистки в Херсоне. При этом они не остаются в городе с ночёвкой, так как боятся массированного обстрела со стороны российских войск.