В Совфеде рассказали, что будет с отсрочкой для студентов в случае повышения призывного возраста
Сенатор Воробьёв: Отсрочка для студентов сохранится в случае повышения призывного возраста до 21 года
Повышение возраста призыва в армию с 18 лет до 21 года не предполагает отмены отсрочки для студентов, она будет сохранена. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.
"Отсрочка всё равно остаётся, конечно, этого никто не менял", — цитирует сенатора ТАСС.
Напомним, накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Законодательно закрепить эти изменения могут в следующем году, считает глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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