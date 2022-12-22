Арестович сообщил о гибели друга под Артёмовском

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра театра "Чёрный квадрат" Александра Снегуровского. По словам политика, погибший являлся его другом и давно жил в Калифорнии.

"Под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. Лайфа) погиб мой друг Александр Снегуровский. <…> Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжёлом бою", — написал Арестович в телеграм-канале.

Он также указал, что погибший играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй. Снегуровский вернулся на Украину после начала спецоперации и трудился волонтёром, после чего отправился воевать. Арестович добавил, что актёр был разведчиком.