Арестович сообщил о гибели друга под Артёмовском
Арестович сообщил о гибели актёра "Чёрного квадрата" Снегуровского под Артёмовском
Актёр Александр Снегуровский. Обложка © t.me / Arestovich / Official
Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра театра "Чёрный квадрат" Александра Снегуровского. По словам политика, погибший являлся его другом и давно жил в Калифорнии.
"Под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. Лайфа) погиб мой друг Александр Снегуровский. <…> Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжёлом бою", — написал Арестович в телеграм-канале.
Он также указал, что погибший играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй. Снегуровский вернулся на Украину после начала спецоперации и трудился волонтёром, после чего отправился воевать. Арестович добавил, что актёр был разведчиком.
Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие украинской армии применяют тактику выжженной земли в Артёмовске ДНР. Они намеренно разрушают жилые дома, а также иные объекты инфраструктуры всеми доступными им средствами.