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22 декабря, 10:49

Арестович сообщил о гибели друга под Артёмовском

Арестович сообщил о гибели актёра "Чёрного квадрата" Снегуровского под Артёмовском

<p>Актёр Александр Снегуровский. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/O_Arestovich_official/3003" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arestovich / Official</a></p>

Актёр Александр Снегуровский. Обложка © t.me / Arestovich / Official

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра театра "Чёрный квадрат" Александра Снегуровского. По словам политика, погибший являлся его другом и давно жил в Калифорнии.

"Под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. Лайфа) погиб мой друг Александр Снегуровский. <…> Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжёлом бою", написал Арестович в телеграм-канале.

Он также указал, что погибший играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй. Снегуровский вернулся на Украину после начала спецоперации и трудился волонтёром, после чего отправился воевать. Арестович добавил, что актёр был разведчиком.

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Оксана Попова

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