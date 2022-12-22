Лайф публикует фото со склада Wildberries в Электростали, куда нагрянул СОБР
Появились фото со склада Wildberries в Электростали, куда сегодня нагрянул СОБР
Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Обложка © t.me / SHOT
Сотрудники СОБРа нагрянули на склад интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали. Как узнал SHOT, под окнами припарковано аж восемь машин "проверяющих", в частности автобусы и маршрутки.
По данным канала, руководство склада рассказывает силовикам о том, что 99% их сотрудников — граждане России. Что касается оставшегося 1%, то в их числе действительно есть люди из стран ЕАЭС, но только с официальным разрешением на работу. Однако реальное положение дел будет известно только по итогам данной проверки.
Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Фото © t.me / SHOT
Один из сотрудников признался, что коллег согнали в столовую и поставили огромную печать на руку, чтобы никто из них не смог ускользнуть. Как долго продлится рейд, неизвестно, но сама компания уверяет, что склад работает в штатном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, как поставщики Wildberries снова "штурмовали" московский офис компании из-за огромных штрафов за якобы несоответствие габаритов товаров. После прошлой разборки часть взысканий удалось отменить. Тогда недовольные продавцы договорились встретиться с сотрудниками организации через неделю, однако на новую встречу никто от маркетплейса так и не пришёл.