Лайф публикует фото со склада Wildberries в Электростали, куда нагрянул СОБР

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали. Как узнал SHOT, под окнами припарковано аж восемь машин "проверяющих", в частности автобусы и маршрутки.

По данным канала, руководство склада рассказывает силовикам о том, что 99% их сотрудников — граждане России. Что касается оставшегося 1%, то в их числе действительно есть люди из стран ЕАЭС, но только с официальным разрешением на работу. Однако реальное положение дел будет известно только по итогам данной проверки.

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Фото © t.me / SHOT

Один из сотрудников признался, что коллег согнали в столовую и поставили огромную печать на руку, чтобы никто из них не смог ускользнуть. Как долго продлится рейд, неизвестно, но сама компания уверяет, что склад работает в штатном режиме.