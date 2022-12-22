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22 декабря, 13:48

Лайф публикует фото со склада Wildberries в Электростали, куда нагрянул СОБР

Появились фото со склада Wildberries в Электростали, куда сегодня нагрянул СОБР

<p>Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47392" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Обложка © t.me / SHOT

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали. Как узнал SHOT, под окнами припарковано аж восемь машин "проверяющих", в частности автобусы и маршрутки.

По данным канала, руководство склада рассказывает силовикам о том, что 99% их сотрудников — граждане России. Что касается оставшегося 1%, то в их числе действительно есть люди из стран ЕАЭС, но только с официальным разрешением на работу. Однако реальное положение дел будет известно только по итогам данной проверки.

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Фото © t.me / SHOT

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Фото © t.me / SHOT

Один из сотрудников признался, что коллег согнали в столовую и поставили огромную печать на руку, чтобы никто из них не смог ускользнуть. Как долго продлится рейд, неизвестно, но сама компания уверяет, что склад работает в штатном режиме.

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали

Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали

Ранее Лайф рассказывал, как поставщики Wildberries снова "штурмовали" московский офис компании из-за огромных штрафов за якобы несоответствие габаритов товаров. После прошлой разборки часть взысканий удалось отменить. Тогда недовольные продавцы договорились встретиться с сотрудниками организации через неделю, однако на новую встречу никто от маркетплейса так и не пришёл.

Оксана Попова

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