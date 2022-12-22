Сотрудники СОБРа нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали

Прямо сейчас СОБР совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму нагрянули на склад интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали. Как сообщают источники Лайфа, цель визита — проверка работников с Украины и из стран СНГ на предмет нахождения в розыске и причастности к экстремистской деятельности. Подробности последуют.

Ранее Лайф рассказывал, как поставщики Wildberries снова "штурмовали" московский офис компании из-за огромных штрафов за якобы несоответствие габаритов товаров. После прошлой разборки часть взысканий удалось отменить. Тогда недовольные продавцы договорились встретиться с сотрудниками организации через неделю, однако на новую встречу никто от маркетплейса так и не пришёл.