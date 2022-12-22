Деловой стиль и никакой спортивной обуви: Работников кремлёвского пула оденут построже

Для журналистов, входящих в кремлёвский пул, ввели дресс-код, который необходимо соблюдать во время всех мероприятий. Об этом в телеграм-канале рассказал специальный корреспондент "Коммерсанта" и главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.

Так, мужчинам необходимо надевать брюки, рубашку и по возможности пиджак, а ещё желателен галстук. При этом цвета в одежде должны быть однотонными и неяркими. На ногах должны быть ботинки, а вот от повседневного спортивного стиля придётся отказаться. Представительницам прекрасного пола необходимо надевать строгие платья или юбки выше колен, не допускается глубокий вырез. Кроме того, необходимо носить костюмы, брюки или пиджаки. Исключается любая спортивная обувь или же на платформе, равно как босоножки и туфли с открытыми носами. Рекомендуется придерживаться делового стиля.