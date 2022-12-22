В кругу родных и близких: Опрос показал, сколько россиян встретят Новый год дома

Большинство россиян (80%) хотят встретить Новый год дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В этом году большинство россиян планируют встречать Новый год дома — 80%, показатель остаётся высоким во всех демографических группах. Собираются в гости 6%, ещё 3% — на дачу", — говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что для 38% россиян главным составляющим Нового года является семья, близкие люди рядом, для 23% — нарядная ёлка и для 18% — застолье. Также к ним отнесли подарки (11%), общение и встречи с друзьями, близкими, поход в гости (7%), салюты и фейерверки (5%), а ещё по 4% респондентов назвали оливье и выступление президента.

В пятёрку популярных подарков в 2022 году вошли конфеты, алкоголь, деликатесы (25%), парфюмерия, косметика и бижутерия (19%), сувениры (19%), игрушки (18%) и деньги (15%). При этом 10% россиян хотели бы получить в Новый год внимание близких людей, 9% — деньги, 8% — билет на концерт, в театр или ужин в ресторане. Также 7% респондентов были бы рады таким подаркам, как конфеты, спиртные напитки, деликатесы, столько же отметили парфюмерию, косметику, бижутерию и сувениры. По 6% назвали автомобиль, бытовые приборы, книги, путёвку в турпоездку, подарочный сертификат. А вот 14% ничего не хотят получить в подарок.

Ещё аналитики выяснили, что 38% россиян уже знают, как проведут новогодние праздники, 15% пока окончательно не определились, 21% ничего не планирует, а 22% будут работать. Причём в 2,8 раза выросло число жителей нашей страны, которым не удастся отдохнуть в эти длинные выходные. Кроме того, большинство (69%) респондентов собираются провести праздники в своём населённом пункте, а каждый четвёртый (26%) планирует поехать в другой город или село РФ. Из них 14% выбрали Москву и Подмосковье, 11% — Санкт-Петербург и Ленобласть, по 4% отметили Татарстан, Казань и Краснодарский край.