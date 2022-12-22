"Дорога в никуда": Романцев не оценил идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) может стать дорогой в никуда. Так считает бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Олег Романцев.

"То, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной клубам нужны турниры, игровая практика", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам Романцева, уровень играющих в Азиатской конфедерации футбола не предполагает развития. Он заявил, что категорически против перехода РФС в АФК.