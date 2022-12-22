Собственников "неправильных балконов" предупредили об ответственности за падение наледи

Ледяной дождь, который обрушился на Москву и многие другие регионы страны, принёс немало хлопот пешеходам, а также автомобилистам. Последние всё чаще задаются вопросом: кто будет нести ответственность за повреждение машины льдом, упавшим с крыши или балкона? Как рассказал в беседе с радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин, в таком случае есть несколько вариантов развития событий.

Он объяснил, что в текущих погодных условиях работы по очистке кровли управляющей организацией проводятся в обязательном порядке, о чём жильцов оповещают заблаговременно. Например, появляются соответствующие объявления на информационных стендах, а территория, как правило, оцепляется лентой. На ней также должно висеть уведомление, продолжил юрист. Кроме того, специалисты с рацией обязаны предупреждать пешеходов и владельцев имущества о проходящих работах и предостерегать их от пересечения ленты.

"Если эти правила соблюдены и человек поставил свой автомобиль в неположенном месте, ответственность будет на самом владельце имущества. Потому что он проявил небрежность, грубую неосторожность", — объяснил Крохин.

А если глыба льда упала не в результате проведения очистительных работ, отвечать за это будет управляющая компания или собственник неправильно оборудованного балкона. В том случае, если УК не убрала наледь и в результате произошло повреждение имущества, ответственность несёт сама компания. Но если лёд свалился с неправильно остеклённого балкона, отвечать придётся его собственнику. Как правило, в таких случаях суд должен выяснить, откуда именно произошло падение.

"В любом случае автолюбителям стоит соблюдать осторожность и не парковать транспортные средства в опасных местах", — предупредил Крохин.