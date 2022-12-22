"Зенит" оспорил дисквалификацию своих игроков после драки со "Спартаком"
"Зенит" выступил с жалобой на решение КДК о дисквалификации игроков после драки
Футбольный клуб "Зенит" подал жалобу на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации троих футболистов за массовую драку. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в конце матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки стали драться. По пенальти "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 4:2.
Из-за инцидента с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". Из-за драки КДК РФС дисквалифицировал игроков на шесть матчей. В свою очередь команда "Спартак" не стала подавать апелляцию на решение комитета.
Ранее Лайф сообщал о том, что петербургский "Зенит" запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по итогам драки во время матча с московским "Спартаком" в Кубке России.
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