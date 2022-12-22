ВС РФ поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины

Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств сообщил, что российские военные в рамках проведения спецоперации поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.

"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооружённых сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", — отметил Герасимов.