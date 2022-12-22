Губернаторы регионов исполнят мечты маленьких россиян в рамках акции "Ёлка желаний"
Главы российских регионов перед заседанием Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях приняли участие в акции "Ёлка желаний", в рамках которой они исполнят мечты маленьких жителей страны в канун Нового года.
Губернаторы регионов РФ исполнили мечты маленьких россиян в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE
Так, врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал исполнить мечту юного жителя республики о внешнем аккумуляторе, 14-летней Алины, которая пожелала на Новый год набор бисера, и 9-летнего Артёма, который мечтает об умных часах. По словам Пушилина, он успеет исполнить все желания детей до наступления Нового года.
"Желание будет исполнено", — пообещал Пушилин.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо исполнит мечту мальчика по имени Дима, который попросил на Новый год велосипед. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков исполнит мечту маленькой девочки, которая мечтает о батуте. Также он исполнит мечту девочки Юли, которая попросила велосипед, и 7-летней Дианы, которая попросила умную колонку.
Мечту юного жителя ДНР о машинке на пульте управления исполнит глава Севастополя Михаил Развожаев, он же пообещал юному крымчанину детский электромобиль. К акции присоединился и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который исполнит мечту девочки Полины о синтезаторе, Софии — о велосипеде и желание мальчика Егора, который попросил наушники.
В новогодней акции также принял участие президент России Владимир Путин, который пообещал исполнить мечты трёх детей.
LIFE