Губернаторы регионов исполнят мечты маленьких россиян в рамках акции "Ёлка желаний"

Главы российских регионов перед заседанием Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях приняли участие в акции "Ёлка желаний", в рамках которой они исполнят мечты маленьких жителей страны в канун Нового года.

Губернаторы регионов РФ исполнили мечты маленьких россиян в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

Так, врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал исполнить мечту юного жителя республики о внешнем аккумуляторе, 14-летней Алины, которая пожелала на Новый год набор бисера, и 9-летнего Артёма, который мечтает об умных часах. По словам Пушилина, он успеет исполнить все желания детей до наступления Нового года.

"Желание будет исполнено", — пообещал Пушилин.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо исполнит мечту мальчика по имени Дима, который попросил на Новый год велосипед. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков исполнит мечту маленькой девочки, которая мечтает о батуте. Также он исполнит мечту девочки Юли, которая попросила велосипед, и 7-летней Дианы, которая попросила умную колонку.