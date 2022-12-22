В Генштабе раскрыли протяжённость линии боевого соприкосновения на Украине

Протяжённость линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров, обстановка в зоне спецоперации стабилизирована. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Группировки войск Вооружённых сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Ими взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики. В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров", — отметил он.