В Генштабе раскрыли протяжённость линии боевого соприкосновения на Украине
Герасимов: Линия боевого соприкосновения на Украине растянулась на 815 км
Протяжённость линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров, обстановка в зоне спецоперации стабилизирована. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"Группировки войск Вооружённых сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Ими взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики. В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров", — отметил он.
По словам Герасимова, для стабилизации обстановки на фронте и защиты новых территорий потребовалась частичная мобилизация, которая позволила повысить боевые возможности войск, нарастить боевой и численный состав и создать дополнительные резервы.
А накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших бойцах, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ