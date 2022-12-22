Герасимов: Главные усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения ДНР

Вооружённые силы РФ на данный момент сосредоточили главные усилия на полном освобождении территории ДНР. Об этом сообщил начальник российского Генштаба и первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"С учётом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР", — сказал он в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

Кроме того, по словам Герасимова, российские военные продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Также бойцы РФ бьют по местам хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет, боеприпасов, вооружения и другого военного оборудования противника.