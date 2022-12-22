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Опубликовано 22 декабря 2022, 13:31

В республиках Донбасса не видят предпосылок для новогоднего перемирия с Киевом

Пасечник и Пушилин не видят предпосылок для новогоднего перемирия с Киевом

Врио глав ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин не видят предпосылок для возможного новогоднего перемирия. Об этом они заявили журналистам.

"Я не верю в то, что обещают ВСУ, причём давно. Как продолжались обстрелы, так и продолжаются", — отметил Пасечник.

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Денис Пушилин сказал, что на протяжении восьми лет во время праздников противник, наоборот, ужесточал обстрелы. По его словам, новогодние праздники могут быть сложными, поэтому в Донецке примут все меры безопасности для защиты граждан.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российская сторона не рассматривает возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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