Трёх журналистов из команды Собчак оставили в СИЗО до 24 марта

Обвиняемые на заседании заявили, что не виновны, но готовы сотрудничать со следствием, а также не согласились с доводами обвинения по поводу их попытки скрыться от правосудия. Суханов был готов предоставить залог, превышающий сумму вменяемого ущерба. За всех фигурантов поручились общественники, журналисты и представители светского сообщества. Тем не менее судья поддержала позицию стороны обвинения. Все три фигуранта останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.