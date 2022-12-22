Трёх журналистов из команды Собчак оставили в СИЗО до 24 марта
Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей Суханову, Романовскому и Бигаеву по делу о вымогательстве у "Ростеха"
Тверской суд Москвы на заседании в четверг продлил сроки содержания под стражей коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, экс-главреду журнала "Татлер" Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Обвиняемые на заседании заявили, что не виновны, но готовы сотрудничать со следствием, а также не согласились с доводами обвинения по поводу их попытки скрыться от правосудия. Суханов был готов предоставить залог, превышающий сумму вменяемого ущерба. За всех фигурантов поручились общественники, журналисты и представители светского сообщества. Тем не менее судья поддержала позицию стороны обвинения. Все три фигуранта останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.
Напомним, что в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из её команды. Все они, по сообщениям СМИ, были сотрудниками телеграм-канала "Тушите свет", где и появился пост с упоминанием Чемезова, якобы ставший поводом для иска. В середине ноября Собчак принесла публичные извинения Чемезову. За это время её сотрудникам неоднократно продлевали арест, а позже админа ещё одного телеграм-канала обвинили в вымогательстве у "Ростеха". Администратору телеграм-канала "Как-то так" Анатолию Спирину вменяют вымогательство 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации Василия Бровко.