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22 декабря, 13:43

Путин: Молодёжь РФ попала под шквал информационных атак в нынешней ситуации

Российская молодёжь попала под шквал информационных атак в сложившейся геополитической ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики.

"В связи с известными событиями геополитического характера молодёжь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что задача представителей власти РФ заключается в том, чтобы дать молодёжи опору в виде достоверных знаний. В частности, это можно сделать за счёт разработки и внедрения в учебные процессы отдельного академического курса, посвящённого истории и основам российской государственности.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России запустили историческую интерактивную платформу для учеников начальных классов. Она доступна в веб-версии на сайте магиязнаний.рф, а также на игровой площадке VK Play и в магазине приложений RuStore.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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