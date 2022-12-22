Путин: Молодёжь РФ попала под шквал информационных атак в нынешней ситуации

Российская молодёжь попала под шквал информационных атак в сложившейся геополитической ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики.

"В связи с известными событиями геополитического характера молодёжь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что задача представителей власти РФ заключается в том, чтобы дать молодёжи опору в виде достоверных знаний. В частности, это можно сделать за счёт разработки и внедрения в учебные процессы отдельного академического курса, посвящённого истории и основам российской государственности.