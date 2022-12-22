Герасимов: Комплекс "Кинжал" показал свою неуязвимость для ПВО Украины

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе проведения специальной военной операции показал, что является неуязвимым для систем ПВО, которые были развёрнуты на Украине. Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развёрнутым на Украине", — отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов, а за время проведения СВО военные лётчики уничтожили более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ. Ещё восемь тысяч объектов удалось вскрыть с помощью беспилотных летательных аппаратов, более 600 из них было уничтожено.