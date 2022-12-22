Москвичи совершили более 2 млрд поездок на общественном транспорте за год

В этом году на столичном общественном транспорте было совершено примерно 2,15 миллиарда поездок. Как рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, данный показатель на 7% больше, чем в 2021 году.

"По итогам 2022 года с учётом последних дней мы сделали прогноз, это будет 2 миллиарда 150 миллионов поездок на метро, МЦК, наземном городском транспорте. Это почти на 7% больше, чем в 2021 году", — объяснил чиновник.

Увеличился также и поток пассажиров МЦД — на 30%. А вот автомобилей на дорогах столицы стало меньше на 5%. Это, по словам Ликсутова, примерно 140 тысяч машин. Также он рассказал, что возросло и число поездок на такси в сутки, эта цифра превысила миллион.