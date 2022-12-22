Путин счёл достойным название "Движение первых" для общероссийского молодёжного объединения
Президент России Владимир Путин заявил, что название "Движение первых" для общероссийского молодёжного движения является вполне достойным.
Как отметил глава государства в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики, название было выбрано на съезде организации, участниками которого стали представители всех регионов страны.
"Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации — "Движение первых", — заявил Путин.
Как сообщалось, в Москве с 18 по 20 декабря проходил первый съезд Российского движения детей и молодёжи. Он открылся под лозунгом "Мир детства = мир будущего". По итогам первого дня молодёжное объединение получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших. Главной целью проекта станет идея укрепления связей между поколениями, а также воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма.