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22 декабря, 13:57

Путин счёл достойным название "Движение первых" для общероссийского молодёжного объединения

Президент России Владимир Путин заявил, что название "Движение первых" для общероссийского молодёжного движения является вполне достойным.

Как отметил глава государства в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики, название было выбрано на съезде организации, участниками которого стали представители всех регионов страны.

"Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации — "Движение первых", — заявил Путин.

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Как сообщалось, в Москве с 18 по 20 декабря проходил первый съезд Российского движения детей и молодёжи. Он открылся под лозунгом "Мир детства = мир будущего". По итогам первого дня молодёжное объединение получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших. Главной целью проекта станет идея укрепления связей между поколениями, а также воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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