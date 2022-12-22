Путин назвал волонтёров в зоне СВО примером для многих молодых людей

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях назвал примером для многих молодых людей в стране волонтёров, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

"Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята — безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране", — отметил Путин.

По словам российского лидера, волонтёрство уже давно стало нормой для целого ряда жителей нашей страны.