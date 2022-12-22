Путин назвал волонтёров в зоне СВО примером для многих молодых людей
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях назвал примером для многих молодых людей в стране волонтёров, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
"Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята — безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране", — отметил Путин.
По словам российского лидера, волонтёрство уже давно стало нормой для целого ряда жителей нашей страны.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции, достойны наивысших наград.
LIFE / Павел Баранов