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22 декабря, 13:53

Путин назвал волонтёров в зоне СВО примером для многих молодых людей

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях назвал примером для многих молодых людей в стране волонтёров, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

"Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята — безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране", — отметил Путин.

По словам российского лидера, волонтёрство уже давно стало нормой для целого ряда жителей нашей страны.

"Спасли тысячи жизней": Кириенко поблагодарил волонтёров, работающих в зоне проведения СВО

"Спасли тысячи жизней": Кириенко поблагодарил волонтёров, работающих в зоне проведения СВО

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции, достойны наивысших наград.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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