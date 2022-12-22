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22 декабря, 13:51

ВЭБ.РФ предложил разрешить подросткам с 14 лет торговать на бирже

Российским подросткам могут разрешить заводить собственный брокерский счёт, чтобы торговать с него на бирже. С соответствующей инициативой выступила государственная корпорация ВЭБ.РФ, сообщается на сайте компании.

"Предложение госкорпорация обсуждает с участниками рынка, экспертами и регулятором — Агентством стратегических инициатив, руководителем Центра частного права и секретарём Общественной палаты Лидией Михеевой, представителями НАУФОР, брокерами", — говорится в сообщении.

В госкорпорации считают, что данный эксперимент позволит с раннего возраста повышать финансовую грамотность среди детей. При этом юным инвесторам от 14 до 18 лет нужно будет пройти курс обучения, а также сдать тест для подтверждения уровня финансовой грамотности и открытия счёта для совершения сделок.

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А ранее в ЦБ заявили о рисках использования криптовалюты как средства для инвестирования в нашей стране. По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, при расширении владения она станет шире использоваться как средство платежа, чему противодействовать будет невозможно.

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ВЭБ.РФ

Наталья Исакова

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