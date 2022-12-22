Звёзды "Улиц разбитых фонарей" рассказали, почему встретят Новый год без шумных застолий

Сыгравший в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей" актёр Александр Половцев рассказал, что собирается встретить Новый год в кругу семьи: с супругой и двумя детьми. Артист отметил, что самое лучшее время — это время, проведённое с родными.

"Сейчас начинается предновогодняя беготня в поисках подарков и всего остального. Когда детей не было, мы с женой ходили в какие-нибудь рестораны или клубы, а поскольку теперь появились дети, нужно немного поменять позиции", — цитирует Половцева РИА ФАН.

Шумных застолий не планирует и актёр Алексей Нилов. Исполнитель роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей" рассказал, что в новогоднюю ночь вместе с близкими отправится на церковную службу. Кстати, это уже стало традицией для семьи знаменитости. Также Нилов подчеркнул, что не даёт себе никаких обещаний под Новый год. В праздничную ночь его согреют молитвы о том, чтобы всё было хорошо.