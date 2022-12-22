На Госсовете заявили, что 80% молодых россиян видят возможность самореализации

Около 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Такую статистику на заседании Госсовета в четверг привёл председатель комиссии по направлению "молодёжная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, доступных каждому жителю России", — подчеркнул он.