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22 декабря, 13:57

На Госсовете заявили, что 80% молодых россиян видят возможность самореализации

Дмитрий Артюхов: Почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя

Около 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Такую статистику на заседании Госсовета в четверг привёл председатель комиссии по направлению "молодёжная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, доступных каждому жителю России", — подчеркнул он.

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Марина Калегина

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