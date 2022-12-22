С начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к митингам
С начала проведения специальной военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к антивоенным митингам. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
"За весь период — с начала проведения специальной военной операции — выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам", — отметил он.
Субботин рассказал, что вбросы были обнаружены в американских соцсетях, также их проводили через ресурсы иностранных некоммерческих организаций.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что США и их союзники тратят значительные средства на ведение информационной войны с Россией, включая публикацию фейков о спецоперации на Украине.
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