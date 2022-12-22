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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 13:59

С начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к митингам

С начала проведения специальной военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к антивоенным митингам. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"За весь период — с начала проведения специальной военной операции — выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам", — отметил он.

Роскомнадзор с начала "Операции Z" выявил 400 сайтов с фейками о ВС РФ
Роскомнадзор с начала "Операции Z" выявил 400 сайтов с фейками о ВС РФ

Субботин рассказал, что вбросы были обнаружены в американских соцсетях, также их проводили через ресурсы иностранных некоммерческих организаций.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что США и их союзники тратят значительные средства на ведение информационной войны с Россией, включая публикацию фейков о спецоперации на Украине.

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Unsplash

Илья Суриков
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