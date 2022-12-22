С начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к митингам

С начала проведения специальной военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к антивоенным митингам. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"За весь период — с начала проведения специальной военной операции — выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов, а также призывов к антивоенным митингам", — отметил он.

Субботин рассказал, что вбросы были обнаружены в американских соцсетях, также их проводили через ресурсы иностранных некоммерческих организаций.