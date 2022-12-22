Воробьёв в рамках "Ёлки желаний" исполнит мечты трёх девочек из ДНР и Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнит мечты трёх детей. Записки с новогоднего дерева он снял сегодня перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета в Кремле.

"Мы здесь для того, чтобы сотворить детям чудо в новогодние праздники. Вообще, важно делать добрые дела каждый день. Ну а Новый год — это особые ощущения", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

Так, ему попалась записка с пожеланиями семилетней Милены из ДНР, которая мечтает о планшете. Кроме того, губернатор вытянул шары с желаниями девятилетней Юли и двенадцатилетней Ники из Подмосковья. Девочки поделились, что хотят поплавать с дельфинами.

"Если ребёнок хочет, найдём возможности. Мы здесь для того, чтобы чудо творить детям в новогодние праздники", — заключил глава региона.