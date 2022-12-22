Тольяттинская Снегурочка: Не чувствующая холода россиянка начала гулять в мороз босиком

Жительница Тольятти, которая не чувствует холода и уже больше десяти лет выходит на улицу зимой в лёгкой одежде, начала выбираться из дома босиком. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

60-летняя Галина Кутерева поделилась, что чувствует себя замечательно. Как отметила Снегурочка из Самарской области, она обрела внутреннюю гармонию благодаря своему образу жизни. С каждым годом, добавила женщина, её организм становится более выносливым.

"Чувствую себя настоящей Снегурочкой из сказки. У меня есть ещё одно достижение. Я начала ходить босиком. Правда, пока не могу находиться на улице с голыми ногами весь день, но мне нравится", — рассказала Кутерева.

Вместе с тем женщина сейчас практикует голодание и выполняет специальные физнагрузки, например, ходьбу на коленях. Она также назвала ледяную воду Волги, где постоянно плавает, "парным молоком". По словам Кутеревой, тело совершенно не ощущает холода.

"Так я омолаживаюсь, а когда ты молод, то можешь всё", — добавила она.

На пенсии женщина помогает людям укрепить здоровье, обучает их тому, как правильно жить и быстро отпускать негатив, и у неё это неплохо получается. Например, одна из учениц Кутеревой в свои 83 года прыгает на скакалке. При этом родные местной Снегурочки не следуют её примеру. А во время коронавирусной пандемии женщина не носила маску и одноразовые перчатки и не заболела.

Главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков отметил, что совсем новичкам не следует заниматься моржеванием. Перед этим нужно пройти медосмотр, проверить организм на наличие хронических заболеваний. Закаливание, подчеркнул врач, только для здоровых людей, и ставить такие эксперименты над своим организмом не следует. Что касается Кутеревой, добавил Фатенков, это её выбор.