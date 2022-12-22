В Белоруссии стартовали массовый выпуск и продажа отечественных ноутбуков

В Белоруссии стартовали массовый выпуск и продажа ноутбуков от компании "Горизонт". Гендиректор холдинга Юрий Предко отметил, что это "отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий", сообщает БелТА.

Первый белорусский ноутбук, над созданием которого трудилась большая команда инженеров, дизайнеров, программистов и маркетологов, называется H-book MAK4. Функционирует, к слову, устройство на процессоре Intel Core 11. По словам Предко, по качеству H-book MAK4 ничуть не уступает именитым зарубежным гаджетам. По данным "Sputnik.Беларусь", белорусский ноутбук стоит 1599 белорусских рублей (чуть больше 42 тысяч российских рублей) в базовой комплектации.

"Создание белорусского ноутбука — поручение президента, которое выполнено в полном объёме. <...> Есть большие планы по реализации на российский рынок и, конечно же, на белорусский", — отметила в разговоре с журналистами замглавы Мингорисполкома Белоруссии Надежда Лазаревич.