В России предложили создать отдельный нацпроект для работы с молодёжью

В России необходимо создать отдельный национальный проект, который мог бы объединить все направления по работе с молодым поколением. С таким предложением на заседании Госсовета в четверг выступил председатель комиссии по направлению "Молодёжная политика" и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодёжной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодёжью и меры поддержки", — заявил он.

Артюхов считает, что научно-аналитическое сопровождение вопросов молодёжной политики должно проводиться постоянно и на системной основе. По его мнению, для этого в стране нужно создать федеральный экспертный центр.