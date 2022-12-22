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22 декабря, 14:25

В России предложили создать отдельный нацпроект для работы с молодёжью

Губернатор ЯНАО Артюхов предложил создать в России нацпроект для работы с молодёжью

В России необходимо создать отдельный национальный проект, который мог бы объединить все направления по работе с молодым поколением. С таким предложением на заседании Госсовета в четверг выступил председатель комиссии по направлению "Молодёжная политика" и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодёжной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодёжью и меры поддержки", — заявил он.

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Артюхов считает, что научно-аналитическое сопровождение вопросов молодёжной политики должно проводиться постоянно и на системной основе. По его мнению, для этого в стране нужно создать федеральный экспертный центр.

Ранее Дмитрий Артюхов заявил о том, что около 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя.

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Unsplash

Илья Суриков

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