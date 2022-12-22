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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 17:40
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Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная — 2022"

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова готовится к участию в конкурсе "Мисс Вселенная" в США

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова рассказала, что уже почти два месяца активно готовится к участию в 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в США. Об этом она заявила на пресс-конференции.

  • Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
    Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
  • Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
    Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
  • Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
    Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
  • Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
    Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
  • Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova
    Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova

Анна Линникова — победительница конкурса "Мисс Россия – 2022". Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova

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"Сейчас идёт подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная". Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся", — сказала она.

При этом Линникова выразила уверенность, что на 100% готова достойно представить Россию. На конкурс в 2022 году заявлено почти сто участниц со всего мира. Особенностью соревнования станет "белая накидка", которую подготовили организаторы для выхода девушек в купальниках. Участницы должны вместе с отечественным дизайнером придумать, чем её украсить, рассказала гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Причём оформление должно быть связано с областью культуры, а в случае России — с её традициями. Последний этап конкурса "Мисс Вселенная" пройдёт 14 января 2023 года в штате Луизиана.

Россиянка появится на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022" в пятикилограммовом платье
Россиянка появится на конкурсе "Мисс Вселенная – 2022" в пятикилограммовом платье

О победе 22-летней модели из Оренбурга в конкурсе "Мисс Россия – 2022" стало известно в июле. Анна Линникова рассказала, что нейтрально относится к комментариям хейтеров в соцсетях по поводу её победы, так как уже давно работает в модельном бизнесе.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova

Евгения Колесникова
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