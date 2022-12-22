Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная — 2022"

Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова рассказала, что уже почти два месяца активно готовится к участию в 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в США. Об этом она заявила на пресс-конференции.











"Сейчас идёт подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная". Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся", — сказала она.

При этом Линникова выразила уверенность, что на 100% готова достойно представить Россию. На конкурс в 2022 году заявлено почти сто участниц со всего мира. Особенностью соревнования станет "белая накидка", которую подготовили организаторы для выхода девушек в купальниках. Участницы должны вместе с отечественным дизайнером придумать, чем её украсить, рассказала гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Причём оформление должно быть связано с областью культуры, а в случае России — с её традициями. Последний этап конкурса "Мисс Вселенная" пройдёт 14 января 2023 года в штате Луизиана.