Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная — 2022"
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова готовится к участию в конкурсе "Мисс Вселенная" в США
Победительница конкурса "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова рассказала, что уже почти два месяца активно готовится к участию в 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в США. Об этом она заявила на пресс-конференции.
"Сейчас идёт подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная". Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся", — сказала она.
При этом Линникова выразила уверенность, что на 100% готова достойно представить Россию. На конкурс в 2022 году заявлено почти сто участниц со всего мира. Особенностью соревнования станет "белая накидка", которую подготовили организаторы для выхода девушек в купальниках. Участницы должны вместе с отечественным дизайнером придумать, чем её украсить, рассказала гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Причём оформление должно быть связано с областью культуры, а в случае России — с её традициями. Последний этап конкурса "Мисс Вселенная" пройдёт 14 января 2023 года в штате Луизиана.
О победе 22-летней модели из Оренбурга в конкурсе "Мисс Россия – 2022" стало известно в июле. Анна Линникова рассказала, что нейтрально относится к комментариям хейтеров в соцсетях по поводу её победы, так как уже давно работает в модельном бизнесе.
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