В Петербурге более 70% учеников начальной школы ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге более 70% учеников начальной школы досрочно ушли на каникулы на фоне высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

"По предварительным прогнозам, мы ожидали, что 21 декабря в школу придёт меньше половины детей, чьи родители работают. В реальности на каникулы ушло больше 70% школьников младших классов", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Для остальных учеников начальных классов, как отметила Потехина, организованы развивающие занятия и новогодние мероприятия. Что касается обучающихся более старшего возраста, то почти пять тысяч подростков из-за ОРВИ и гриппа выбрали смешанный формат уроков в последнюю неделю года.