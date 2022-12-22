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22 декабря, 14:38

В Петербурге более 70% учеников начальной школы ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге более 70% учеников начальной школы досрочно ушли на каникулы на фоне высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

"По предварительным прогнозам, мы ожидали, что 21 декабря в школу придёт меньше половины детей, чьи родители работают. В реальности на каникулы ушло больше 70% школьников младших классов", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Для остальных учеников начальных классов, как отметила Потехина, организованы развивающие занятия и новогодние мероприятия. Что касается обучающихся более старшего возраста, то почти пять тысяч подростков из-за ОРВИ и гриппа выбрали смешанный формат уроков в последнюю неделю года.

Врач предложил отправить детей на каникулы уже сейчас из-за разгула гриппа и ОРВИ

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Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах на фоне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова

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