16-летний сын Кадырова дебютирует в ММА

Зелимхан — второй сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По данным пресс-службы Лиги, ранее юный боец выступал в боксёрских поединках. Теперь его соперником станет Ислам Акбаров. Турнир состоится 23 декабря в Москве на "ЦСКА-арене".

Ранее Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Он указал, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины, поэтому три его несовершеннолетних сына примут участие в СВО. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени проявят навыки на передовой. Позже стало известно, что парни вместе с чеченскими бойцами уже успели поучаствовать в ликвидации укрепрайона ВСУ и пленении шести украинских военных.