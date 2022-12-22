16-летний сын Кадырова дебютирует в ММА
16-летний сын Кадырова Эли выступит на турнире ММА 23 декабря в Москве
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Эли (Зелимхан).Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Эли (Зелимхан) дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах на турнире Absolute Championship Akhmat. Как сообщает РБК "Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги, его секундантом выступит непобеждённый шведско-чеченский боец ММА Хамзат Чимаев.
Зелимхан — второй сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По данным пресс-службы Лиги, ранее юный боец выступал в боксёрских поединках. Теперь его соперником станет Ислам Акбаров. Турнир состоится 23 декабря в Москве на "ЦСКА-арене".
В главном бою вечера встретятся Артём Резников и Андрей Кошкин, в соглавном — Евгений Гончаров и Мухумат Вахаев.
Ранее Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Он указал, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины, поэтому три его несовершеннолетних сына примут участие в СВО. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени проявят навыки на передовой. Позже стало известно, что парни вместе с чеченскими бойцами уже успели поучаствовать в ликвидации укрепрайона ВСУ и пленении шести украинских военных.