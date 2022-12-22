Путин рассказал об опыте занятий дайвингом

Президент России Владимир Путин поделился, что занимается дайвингом, и отметил, что погружения на глубину пять метров для него вполне достаточно. Об этом он рассказал во время беседы с девушкой в инвалидной коляске в Доме молодёжи в Манеже. Собеседница российского лидера отметила, что ей пришлось жить заново, она поняла, что может продолжать активную деятельность, и стала дайвером. После вопроса российского лидера, на какую глубину она погружается, девушка призналась, что на 40 метров.

"Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много", — сказал Путин.

При этом президент отметил, что речь идёт о погружении с аквалангом, а на батискафе он опускался намного глубже.