Страны G7 заявили, что санкции не должны мешать вывозу российского продовольствия

Страны G7 выразили мнение, что санкции против России не должны препятствовать вывозу продовольствия из РФ, чтобы не усугубить дисбаланс на глобальном рынке. Как говорится в совместном заявлении министров финансов стран "семёрки", целью введённых ранее рестрикций не являются продовольственные поставки.

"Мы не препятствуем свободному потоку сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия для того, чтобы минимизировать потенциальные побочные эффекты [от антироссийских мер] для третьих стран", — говорится в опубликованном сообщении.