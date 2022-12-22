Страны G7 заявили, что санкции не должны мешать вывозу российского продовольствия
G7: Санкции не должны блокировать поставки продовольствия из России
Страны G7 выразили мнение, что санкции против России не должны препятствовать вывозу продовольствия из РФ, чтобы не усугубить дисбаланс на глобальном рынке. Как говорится в совместном заявлении министров финансов стран "семёрки", целью введённых ранее рестрикций не являются продовольственные поставки.
"Мы не препятствуем свободному потоку сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия для того, чтобы минимизировать потенциальные побочные эффекты [от антироссийских мер] для третьих стран", — говорится в опубликованном сообщении.
Как писал Лайф, президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН.
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