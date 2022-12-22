В Симферополе отчим сломал челюсть падчерице, которая мешала смотреть финал ЧМ-2022

В Симферополе отчим сломал челюсть падчерице, которая мешала смотреть финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у 16-летней девочки изначально не сложились отношения с новым мужчиной матери, поэтому скандалы с оскорблениями в семье уже давно стали обычным делом. Но пик ненависти был достигнут в день финального матча мундиаля между Аргентиной и Францией. Отчим в очередной раз поругался с дочерью супруги и спрятал её сковородку. В ответ девочка убрала в тайное место бритву мужчины и мешала ему наслаждаться футболом и выпивкой.