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22 декабря, 15:02

В Симферополе отчим сломал челюсть падчерице, которая мешала смотреть финал ЧМ-2022

В Симферополе отчим сломал челюсть падчерице, которая мешала смотреть финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у 16-летней девочки изначально не сложились отношения с новым мужчиной матери, поэтому скандалы с оскорблениями в семье уже давно стали обычным делом. Но пик ненависти был достигнут в день финального матча мундиаля между Аргентиной и Францией. Отчим в очередной раз поругался с дочерью супруги и спрятал её сковородку. В ответ девочка убрала в тайное место бритву мужчины и мешала ему наслаждаться футболом и выпивкой.

После просмотра матча мужчина, который был уже изрядно пьян, начал выяснять с падчерицей отношения. За девочку заступилась мать, и тогда глава семейства набросился на неё. Когда подросток попыталась разнять родителей, отчим ударил её кулаком в челюсть. Сейчас девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице, у неё диагностировали двухсторонний перелом.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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