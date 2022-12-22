Россиянам раскрыли, о чём говорит зависимость от сладкого

Тяга к сладостям может говорить о недостатке важных веществ и микроэлементов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

По её словам, во время грусти часто появляется желание съесть именно шоколад, а не что-то солёное. Дело в том, что в нём содержится аминокислота триптофан, которая помогает в борьбе со стрессом и повышенной утомляемостью, а вместе с тем стимулирует выработку серотонина и дофамина. Чтобы справиться с этой недостаточностью, рекомендуется вместо шоколада есть шпинат, картофель, молочные продукты, яйца, мясо птицы, лосось или скумбрию. Также зависимость от сладкого говорит о нехватке хрома, который помогает контролировать инсулин и защищает организм от резких колебаний уровня сахара.

"Важно отметить, что, чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма", — подчеркнула Яковлева.

В этом случае врач советует налегать на субпродукты, говядину, мясо курицы, картофель, брокколи, спаржу, зерновые и бобовые продукты. Впрочем, дефицит восполнит и корректировка рациона. Как оказалось, тяга к сладкому ещё означает и нехватку магния. По словам специалиста, этот элемент помогает в борьбе со стрессом и утомляемостью, поддерживает уровень энергии. Поэтому совет такой: заменить тот же шоколад бананами, авокадо, сладким перцем, яблоками, морской рыбой и капустой или морепродуктами.