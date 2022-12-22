В "Сириусе" появится пятилетний IT-бакалавриат для выпускников девятых классов

В "Сириусе" уже в следующем году появится пятилетний IT-бакалавриат для выпускников девятых классов. Об этом и многих других нововведениях узнал Лайф, корреспондент которого побывал на территории в честь двухлетия со дня образования.

В Сочи отметили вторую годовщину со дня основания федеральной территории "Сириус". Видео © t.me / SHOT

"В следующем году у нас запланировано очень много новых программ. И самое главное, мы запускаем экспериментальный пятилетний IT-бакалавриат для выпускников девятых классов", — рассказала первый проректор Научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова.

Кроме того, в следующем году "Сириус" порадует новыми магистерскими программами. Одна из них — по молекулярной медицине. В частности, она посвящена созданию новых лекарственных форм, а также препаратов. По словам Кирьяновой, самым важным и масштабным открытием следующего года станет запуск строительства нового кампуса университета.

В будущем также планируется строительство квартала для проживания студентов. Завершить работы намерены в 2030 году. Кирьянова указала, что там ожидается размещение более семи тысяч студентов и молодых учёных.

А председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва познакомила журналистов со зданием нового концертного зала, который появится на территории в ближайшее время. Она подчеркнула, что это очень важный для территории проект и он строится с привлечением лучших мировых экспертов.