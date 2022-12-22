Венгрия выступила за ликвидацию Европарламента, очернившего себя коррупционным скандалом
Премьер Венгрии Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала вокруг ЧМ-2022 в Катаре
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал распустить Европарламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Такое предложение появилось в четверг в твиттере политика. По мнению Орбана, нынешний состав Европарламента нужно упразднить, а затем избрать новых депутатов на совершенно других условиях.
"Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европарламент. Наше решение — создание нового парламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчётность и доверие", — предлагает Венгрия.
Ранее в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё трёх человек по делу о коррупции, связанному с мировым футбольным мундиалем. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами. Фигурантов этого расследования подозревают "в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". Вся эта деятельность, по данным бельгийской прокуратуры, осуществлялась с целью улучшения имиджа Катара в преддверии ЧМ-2022, в ней также замешан ряд неправительственных организаций, занимающихся "защитой прав человека".
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