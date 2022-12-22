Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв", — сообщил чиновник.

Информацию об этом также подтвердил и заместитель главы Администрации Новой Каховки Руслан Агаев. По его словам, это было покушение на Андрея Штепу. В Сети также появились кадры, предположительно, с места его гибели. На них видно, как огромный столб чёрного дыма поднимается над автомобилем. Судя по снимкам, от машины практически ничего не осталось.