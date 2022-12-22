Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля
Кадры с места происшествия, где, предположительно, погиб глава посёлка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа. Обложка © t.me / Херсонский Городовой
Глава посёлка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Информацию об этом подтвердил в беседе с журналистами глава Администрации Каховского района Павел Филипчук.
"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв", — сообщил чиновник.
Кадры с места происшествия, где, предположительно, погиб глава посёлка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа. Видео © t.me / Херсонский Городовой
Информацию об этом также подтвердил и заместитель главы Администрации Новой Каховки Руслан Агаев. По его словам, это было покушение на Андрея Штепу. В Сети также появились кадры, предположительно, с места его гибели. На них видно, как огромный столб чёрного дыма поднимается над автомобилем. Судя по снимкам, от машины практически ничего не осталось.
Глава посёлка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрей Штепа. Фото © ZOV Херсон
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