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22 декабря, 16:01

Путин заявил, что мировая ситуация не помешает реализации планов РФ на будущее

Сложившаяся в мире ситуация не помешает России реализовать планы на будущее, в том числе в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год", — сказал он на пресс-конференции.

Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле

Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле

Ранее Владимир Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на 2023 год очень большой динамикой событий и напомнил, что такое происходит не впервые.

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LIFE

Александр Юнашев

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