Путин заявил, что мировая ситуация не помешает реализации планов РФ на будущее

Сложившаяся в мире ситуация не помешает России реализовать планы на будущее, в том числе в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год", — сказал он на пресс-конференции.