Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Президент РФ Владимир Путин объяснил перенос Послания Федеральному собранию на 2023 год очень большой динамикой событий и напомнил, что такое происходит не впервые.

"Динамика событий очень большая, ситуация развивается динамично, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и планы, мы это сделаем в начале года, безусловно", — подчеркнул глава государства во время общения с журналистами в Кремле.

Он напомнил, что в 2017 году тоже не было послания парламенту.