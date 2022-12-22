Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые
Путин заявил, что Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года
Президент РФ Владимир Путин объяснил перенос Послания Федеральному собранию на 2023 год очень большой динамикой событий и напомнил, что такое происходит не впервые.
"Динамика событий очень большая, ситуация развивается динамично, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и планы, мы это сделаем в начале года, безусловно", — подчеркнул глава государства во время общения с журналистами в Кремле.
Он напомнил, что в 2017 году тоже не было послания парламенту.
Напомним, в начале ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Позже он же подтвердил, что президент России обратится к парламенту в 2023 году.
LIFE / Павел Баранов