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22 декабря, 15:56

Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Путин заявил, что Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года

Президент РФ Владимир Путин объяснил перенос Послания Федеральному собранию на 2023 год очень большой динамикой событий и напомнил, что такое происходит не впервые.

"Динамика событий очень большая, ситуация развивается динамично, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и планы, мы это сделаем в начале года, безусловно", — подчеркнул глава государства во время общения с журналистами в Кремле.

Он напомнил, что в 2017 году тоже не было послания парламенту.

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Напомним, в начале ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно. Позже он же подтвердил, что президент России обратится к парламенту в 2023 году.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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