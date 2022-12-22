Американский футболист Хиллман умер от рака

Игрок в американский футбол, победитель Супербоула Ронни Хиллман скончался на 32-м году жизни от онкологического заболевания. Как сообщила его семья в социальных сетях, спортсмен ушёл из жизни в присутствии родных.

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого сына, брата и отца Ронни Хиллмана-младшего. Ронни тихо и мирно ушёл сегодня из жизни в присутствии своей семьи и близких друзей. Мы, как семья, ценим молитвы и добрые слова, которые уже были высказаны", — написали в социальных сетях родственники.

Ронни Хиллман родился 14 сентября 1991 года в Калифорнии. Он играл за клуб "Денвер Бронкос" в третьем раунде драфта НФЛ 2012 года, с которым выиграл Суперкубок-50. Также выступал за "Миннесота Викингз", "Сан-Диего Чарджерс" и "Даллас Ковбойз". В конце лета этого года у него была диагностирована редкая форма рака почек.