Путин: Молодёжь всегда лучше

Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь в любой период развития страны и мира постоянно обвиняют в том, что она недостойна чего-то, "раньше всё было лучше", однако он не согласен с таким утверждением.

"Я, наоборот, считаю, что молодёжь всегда лучше. <...> Всё молодые люди могут. Разные люди есть во всех возрастных группах, но в целом наша молодёжь демонстрирует стремление вперёд, высокий уровень образования, подготовки, понимание происходящих процессов в мире, обществе, понимание того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что надо опираться", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в первую очередь это проявляется в тяжёлые времена. В качестве примера он привёл молодых бойцов СВО и тех, кто их поддерживает.