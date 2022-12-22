Рогозин сообщил о гибели помощника во время обстрела гостиницы в Донецке
Последствия обстрела гостиницы в Донецке. Фото © Телеграм-канал Артёма Шейнина
Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов.
"Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа. Остальные ребята из нашей группы также получили ранения различной тяжести. Трое из них в тяжёлом состоянии. Молюсь за их выздоровление", — написал Рогозин в социальной сети "ВКонтакте".
Погибший помощник Дмитрия Рогозина Михаил Бридасов. Фото © Vk.com / Дмитрий Рогозин
Он также рассказал об обстоятельствах трагедии: по его словам, первый взрыв прогремел примерно через десять минут после прибытия главы Правительства ДНР Виталия Хоценко, а затем было ещё несколько прилётов. Рогозин добавил, что ВСУ "били точно и целенаправленно".
"У меня осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Врачи думают, стоит ли и как оперировать. Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят", — добавил он.
Напомним, ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.