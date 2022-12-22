"Никогда не забуду это!": Лыжники чудом спаслись после схода лавины в Шерегеше
В Кемеровской области лыжников накрыло лавиной
Двух лыжников накрыло снежной лавиной на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Одного мужчину так сильно засыпало, что он попросту не смог самостоятельно выбраться из "белого плена". К счастью, товарищ вовремя пришёл ему на помощь. Видео инцидента опубликовал Сергей Филиппов на YouTube.
В Шерегеше лыжник спас товарища, заваленного лавиной. Видео © VK / "Турцентр Шерегеш"
На кадрах видно, как экстремалы катаются на горных склонах и вскоре одного из них с головой накрывает лавина. Мужчина остаётся под завалом, пока его не спасает товарищ: разгребая руками снег, он за считанные секунды вытащил попавшего в беду друга. Ну а когда всё благополучно закончилось, мужчина начал благодарить спасителя.
"Я так испугался. <...> Красава! Я никогда не забуду это!" — сказал он приятелю.
Ранее сообщалось, что в Красногорске 13-летнего сына банкира убило упавшим с крыши снегом. По нашим данным, после инцидента родные не сразу заметили сугроб, в котором оказался погибший мальчик. Подростка откопали, однако спасать его уже было поздно. Лайф также публиковал видео с места трагедии.
VK / "Турцентр Шерегеш"