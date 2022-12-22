"Никогда не забуду это!": Лыжники чудом спаслись после схода лавины в Шерегеше

Двух лыжников накрыло снежной лавиной на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Одного мужчину так сильно засыпало, что он попросту не смог самостоятельно выбраться из "белого плена". К счастью, товарищ вовремя пришёл ему на помощь. Видео инцидента опубликовал Сергей Филиппов на YouTube.

В Шерегеше лыжник спас товарища, заваленного лавиной. Видео © VK / "Турцентр Шерегеш"

На кадрах видно, как экстремалы катаются на горных склонах и вскоре одного из них с головой накрывает лавина. Мужчина остаётся под завалом, пока его не спасает товарищ: разгребая руками снег, он за считанные секунды вытащил попавшего в беду друга. Ну а когда всё благополучно закончилось, мужчина начал благодарить спасителя.

"Я так испугался. <...> Красава! Я никогда не забуду это!" — сказал он приятелю.