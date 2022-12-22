Путин: Россия прошла этот год достаточно уверенно

В целом Россия прошла 2022 года достаточно уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

"Идеальных ситуаций не бывает, идеальные ситуации только в планах на бумаге, но в целом Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что нынешняя ситуация помешает реализовывать планы на будущее", — подчеркнул глава государства.

Президент также не сомневается, что все поставленные цели Россия достигнет.