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22 декабря, 15:47

Путин: Россия прошла этот год достаточно уверенно

В целом Россия прошла 2022 года достаточно уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

"Идеальных ситуаций не бывает, идеальные ситуации только в планах на бумаге, но в целом Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что нынешняя ситуация помешает реализовывать планы на будущее", — подчеркнул глава государства.

Президент также не сомневается, что все поставленные цели Россия достигнет.

Путин: У России есть всё, а у соседних стран — только подачки со стороны

Путин: У России есть всё, а у соседних стран — только подачки со стороны

А ранее на церемонии вручения госнаград в Кремле Владимир Путин заявлял, что Россия не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, и сегодня стране вновь брошен такой же вызов.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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