Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин, завершая заседание Государственного совета по молодёжной политике, заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года.

"По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймёте всё правильно — в этом году мы этого делать не будем", — сказал глава государства.