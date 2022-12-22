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22 декабря, 15:53

Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин, завершая заседание Государственного совета по молодёжной политике, заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года.

"По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймёте всё правильно — в этом году мы этого делать не будем", — сказал глава государства.

В заключение российский лидер поздравил участников заседания с приближающимися праздниками, а также поблагодарил их за проделанную работу.

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А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до Нового года послания Путина Федеральному собранию не будет. Представитель Кремля отметил, что "географически" это будет в следующем году.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова

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