Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин, завершая заседание Государственного совета по молодёжной политике, заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года.
"По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймёте всё правильно — в этом году мы этого делать не будем", — сказал глава государства.
В заключение российский лидер поздравил участников заседания с приближающимися праздниками, а также поблагодарил их за проделанную работу.
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до Нового года послания Путина Федеральному собранию не будет. Представитель Кремля отметил, что "географически" это будет в следующем году.
Telegram / "Кремль. Новости"