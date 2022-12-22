Путин поблагодарил российских воинов за то, что действуют достойно
Президент Путин: Мы должны быть благодарны нашим военным за то, что они делают для России
Специальная военная операция стала мерой вынужденной и необходимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.
По словам главы государства, российские военные действуют достойно, защищая прежде всего наших людей.
"Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая её интересы и суверенитет и защищая прежде всего наших людей. Они действуют и достойно добиваются того, что стране нужно", — подчеркнул российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции, достойны наивысших наград.
LIFE