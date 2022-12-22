Путин поблагодарил российских воинов за то, что действуют достойно

Специальная военная операция стала мерой вынужденной и необходимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

"Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая её интересы и суверенитет и защищая прежде всего наших людей. Они действуют и достойно добиваются того, что стране нужно", — подчеркнул российский лидер.