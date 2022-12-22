Стало известно, как изначально хотели назвать мультсериал "Смешарики"

Художник-постановщик "Смешариков" Салават Шайхинуров изначально рисовал образы персонажей для мультсериала "Сластёны". Так должны были называться герои, которых он разрабатывал для шоколадной фабрики. Об этом рассказала генеральный продюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева.

"То есть это первоначальный вариант "Смешариков". Всего получилось около двадцати персонажей. Причём некоторые из них трансформировались в дальнейшем. В итоге оставили девять главных героев", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, новый сезон мультсериала откроет специальный выпуск, построенный на персонаже Кроше, поскольку следующий год будет годом Водяного Кролика. Николаева заверила, что серия станет особенной и "по-смешаровски многослойной".