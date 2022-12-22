Стало известно, как изначально хотели назвать мультсериал "Смешарики"
Создательница "Смешариков" рассказала, что сериал должен был называться "Сластёны"
Художник-постановщик "Смешариков" Салават Шайхинуров изначально рисовал образы персонажей для мультсериала "Сластёны". Так должны были называться герои, которых он разрабатывал для шоколадной фабрики. Об этом рассказала генеральный продюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева.
"То есть это первоначальный вариант "Смешариков". Всего получилось около двадцати персонажей. Причём некоторые из них трансформировались в дальнейшем. В итоге оставили девять главных героев", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".
По её словам, новый сезон мультсериала откроет специальный выпуск, построенный на персонаже Кроше, поскольку следующий год будет годом Водяного Кролика. Николаева заверила, что серия станет особенной и "по-смешаровски многослойной".
Ранее Лайф сообщал о том, что популярный японский аниматор Хаяо Миядзаки выпустит после длительного перерыва новый полнометражный фильм летом 2023 года.
"Смешарики", режиссёры Денис Чернов, Илья Максимов, сценаристы Алексей Лебедев, Дмитрий Яковенко / Kinopoisk.ru